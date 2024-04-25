Бортпроводник чуть не поджег самолет «Уральских авиалиний» — оплавился пол

Телефон бортпроводника чуть не стал причиной возгорания в самолете Airbus A320neo авиакомпании «Уральские авиалинии», сообщает telegram-канал «Авиаторщина». Инцидент произошел вчера днем, 24 апреля, во время рейса SVR174 из Хабаровска в Екатеринбург (Кольцово).



На борту воздушного судна находились 145 пассажиров и 6 членов экипажа. Во время снижения у одного из бортпроводников вздулся аккумулятор мобильного телефона и он начал перегреваться. Девайс положили на пол, и телефон оплавил напольное покрытие в вестибюле.

Трубку оперативно поместили в контейнер и залили водой. Возгорания и задымления не произошло. Спустя полчаса самолет благополучно приземлился в Кольцово. Никто не пострадал.

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Рената Валеева