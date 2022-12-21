Министр обороны России: «Переход на аутсорсинг привел к уничтожению войсковых ремонтных органов»

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о периоде, когда российские войска практически лишились возможности ремонтировать боевую технику. Об этом он заявил на заседании коллегии Минобороны.

— Переход на аутсорсинг в 2008—2012 годах привел к уничтожению войсковых ремонтных органов, что негативно сказалось на исправности вооружения и техники. С 2012 года приняты меры по их воссозданию, — заявил министр.

По словам Шойгу, СВО показала необходимость дальнейшего наращивания ремонтно-восстановительных органов в войсках.

В следующем году в России сформируют три ремонтных завода. При этом действующие ремонтные подразделения будут усилены.

Ранее Шойгу заявил, что приоритетная задача на 2023 год — продолжить СВО до полного ее завершения. Посмотреть прямую трансляцию с заседания можно на нашем youtube-канале.

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Айрат Назипов