Мордовия планирует ограничить работу «наливаек» в многоэтажках

Фото: Динар Фатыхов

Жители многоквартирных домов в Мордовии страдают от круглосуточных «наливаек», которые расположены на первых этажах зданий. Валентина Спирина, председатель совета одного из таких домов, рассказала о проблемах, которые создает работа подобных заведений: шумные компании, громкая музыка, доносящаяся из машин посетителей, и даже драки во дворе дома, сообщают «Известия Мордовии».

С 1 апреля вступил в силу федеральный закон, который позволяет регионам ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, находящихся в многоквартирных домах. В Мордовии уже провели круглый стол с участием представителей органов власти, экспертов, предпринимателей и общественности, чтобы разработать соответствующий региональный закон.



Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии предложило сократить время работы таких заведений с 23 часов ночи до 9 часов утра. Это должно снизить количество псевдокафе и псевдобаров, которые торгуют алкоголем ночью.

В Мордовии 343 объекта общественного питания, из которых 122 имеют лицензию на продажу алкогольной продукции. Непосредственно в многоквартирных домах находятся 19 баров и кафе, реализующих крепкий алкоголь. Также в республике есть объекты общественного питания, которые реализуют слабый алкоголь, и их деятельность не лицензируется.

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Анастасия Фартыгина