Казань в пятерке популярных направлений для отдыха в мае

Столица Татарстана вошла в топ-5 направлений для отдыха в последний весенний месяц. Рейтинг основан на данных сервисов «Яндекс Путешествия» и «Яндекс Карты».

Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, куда планируют отправиться 16% туристов. На второй строчке оказался Сочи — 12%, тройку замкнула Москва –6%. Казань заняла четвертое место, обогнав такие популярные направления, как Калининград и Нижний Новгород.

В среднем путешественники планируют провести в Казани три ночи. В другие города-лидеры рейтинга туристы обычно едут на две ночи. Ранее Казань стала пятой в рейтинге популярных направлений для отдыха в одиночестве в апреле, согласно данным сервиса «ТВИЛ.РУ». Гости столицы Татарстана предпочитают оставаться в городе в среднем на четыре ночи.

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Разиль Самигуллин