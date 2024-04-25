КАМАЗ продаст около 26 тысяч своих автомобилей в 2024 году

Фото: Максим Платонов

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин сообщил, что компания планирует продать около 26 тысяч автомобилей «Москвич» в следующем году. Это заявление было сделано в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Когогин также отметил, что КАМАЗ не ищет второго технологического партнера для производства «Москвича», а сосредоточен на развитии существующего продукта.

На мощностях завода «Москвич» выпускается три модели автомобилей: городской кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6». За 2023 год было отгружено около 19 тысяч машин, из которых 15,3 тыс. были проданы.



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Анастасия Фартыгина