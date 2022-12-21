Сергей Шойгу предложил увеличить возраст призыва граждан до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства заявил, что при комплектовании Вооруженных сил страны необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года. Предельный возраст призыва в армию он предложил повысить до 30 лет, сейчас он составляет 27 лет.

— Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ необходимо довести численность Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — 695 тысяч человек, — сказал Сергей Шойгу.

В августе президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил страны в количестве 2 039 758 единиц, из них 1 150 628 — военнослужащие. Указ вступает в силу с 1 января 2023 года.



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Татьяна Демина