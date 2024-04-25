Инспекторы Минэкологии Татарстана провели мониторинг Кировского района Казани

В рамках санитарно-экологического двухмесячника инспекторы Центрального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан провели мониторинг территории Кировского района Казани.

Специалисты обследовали территорию с целью выявления несанкционированных мест складирования отходов. В результате проверки в поселке Юдино были обнаружены два нарушения природоохранного законодательства.

На ул. Колымской было зафиксировано складирование строительного крупногабаритного мусора, в том числе после ремонта жилых помещений. Инспекторы направили запрос в Единый государственный реестр недвижимости для установления собственника земельного участка. После выявления собственника участка будут приняты меры в рамках действующего законодательства.

Второе нарушение, а именно складирование крупногабаритных коммунальных отходов, было зафиксировано инспекторами на территории, прилегающей к контейнерной площадке, по адресу: ул. Бирюзовая, 37. С управляющей компанией ООО «УК Заречье», которая обслуживает эту территорию, была проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства и необходимости устранения нарушения в ближайшее время.

Напомним, с 15 по 19 апреля в республиканскую общественную экологическую приемную поступило 411 жалоб. Жителей Татарстана больше всего волновали несанкционированные свалки — по этой теме было 338 обращений.

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Разиль Самигуллин