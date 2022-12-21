Госдума приняла в первом чтении законопроект об исламском банкинге

Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении с 1 февраля 2023 года двухлетнего эксперимента по внедрению исламского банкинга в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне, сообщает «Интерфакс».



Территория проведения «экспериментального правового режима осуществления деятельности по партнерскому финансированию» и его длительность могут быть увеличены по согласованию с Банком России.

Предполагается, что участники нового правового режима вправе предоставлять денежные займы юридическим и физическим лицам без взимания вознаграждения в виде процентов; финансировать физические и юридические лица путем заключения договоров купли-продажи (в том числе недвижимого имущества) с условием о рассрочке. Участник эксперимента не вправе взимать вознаграждение в виде ссудного процента, финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, а еще игорным бизнесом.

Минимальный размер капитала участника эксперимента, который не является кредитной или некредитной финансовой организацией, устанавливается с 1 января 2023 года в 10 млн рублей, с 1 января 2024-го — 25 млн рублей. Если эксперимент продлят, то с 1 января 2025 года капитал должен возрасти до 40 млн рублей, с 1 января 202-го — до 55 млн рублей, с 1 января 2027-го — до 70 млн рублей.

Фото: kazansummit.ru

Проект предусматривает финансирование специальными организациями на условиях шариата — без процентов и сделок с опционами и фьючерсами. Законопроекты о партнерском финансировании Госдума рассмотрит осенью.

Внесение в российское законодательство точечных изменений, закрепляющих механизмы реализации продуктов исламского финансирования, сможет поспособствовать развитию исламского банкинга, заявлял в сентябре заместитель премьер-министра Татарстана — министр экономики Мидхат Шагиахметов.

Он отмечал, что меры господдержки ориентированы в основном на продукты кредитных организаций, тогда как их клиенты не могут получить такую поддержку. Шагиахметов предложил рассмотреть возможность комплексного выравнивания мер господдержки для партнерских финансов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко