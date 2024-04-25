Неосторожность при курении привела к гибели человека в Тукаевском районе

Накануне вечером в СНТ «Дружба» Тукаевского района произошел пожар. Одноэтажный дощатый садовый дом был полностью охвачен огнем. Прибывшим на место пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 30 кв.м. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело мужчины 1978 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.



Ранее в Казани по адресу улица Минская, 42 произошел пожар. Очевидцы сообщили, что из второго подъезда шел дым. По прибытии пожарных выяснилось, что возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже. Площадь пожара составила пять квадратных метров — горел диван.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин