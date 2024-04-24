Гид по улице Япеева: богатый поэт, коммерции советник — и пять домов в одном
Прогулка по Поперечно-Казанской. Часть 5-я
Эта часть улицы Япеева — барочные фасады и классический стиль петровской и советской эпох. Красный цвет фасадов, рустованные пилястры — все это эпоха XVIII века и Казани как мощного судостроительного хаба. 300-летие Адмиралтейства, которое несколько лет назад город донельзя тихо отметил, так что теперь на той стороне Казанки лелеют идею развития территории со строительством Соборной мечети. Ну а на этой стороне планируют открыть новые музеи.
Малое здание Адмиралтейской конторы (Большая Красная, 20/6)
Считается, что это одно из старейших зданий в этом районе, построенное 1776 году. Строил его Василий Кафтырев, первый профессиональный архитектор в Казани, направленный в город для наблюдения за тем, как Казань строится по регулярному плану застройки. В 1768-м он его и составил по указу Екатерины Великой, после чего столица потеряла множество мелких улочек и приобрела практически везде прямые улицы. После революции это здание отдали республиканскому медицинскому клиническому объединению при Государственном институте для усовершенствования врачей.
Второе общежитие КАИ (Большая Красная, 18)
До революции здесь, судя по архивным фото, располагался теннисный корт Первой гимназии. Общежитие на 84 комнаты и 253 человека было построено в 1938 году по проекту Михаила Поспехова и Петра Борисова. Обратите внимание на то, как террасы стилизованы под айваны (в исламе — сводчатое помещение, закрытое с трех сторон и открытое с четвертой). Это аллюзия на татарское зодчество — подобной сцепкой государственного и локального увлекались тогда архитекторы, и это использовано в проекте театра оперы и балета.
Похож и другой проект Поспехова — общежитие КХТИ на Товарищеской, 31а. Также советский зодчий был председателем Татарского отделения Союза архитекторов СССР. А вот Борисов известен как один из тех, кто работал в секторе охраны памятников в составе Главного архитектурно-планировочного управления Казани в начале 1980-х.
Как и остальные здания КАИ-КНИТУ, по проекту постройки за Казанкой мегакампуса, в 2022-м их предполагалось отдать городу и республике. Петиция против такого объединения собрала несколько тысяч подписей, об инициативе в последнее время не слышно.
Дом Чекмарева
Еще один дом Александра Алексеевича Чекмарева, купца, жившего во второй половине XVIII века, который даже несколько дней побыл городским головой. Появился в 1770-е годы, после пожара 1774 года его перестраивали. После им владел Гавриил Каменев, сын городского головы, владельца большого капитала, продолживший дела отца.
Но также Каменев публиковался в Москве и Петербурге, был знаком с Карамзиным, его хвалил Пушкин. «Громвал» — это о сказочном богатыре, красавице Рогнеде и волшебнике Зломаре, входил в хрестоматии. Каменев переводил с немецкого и был бургомистром городового магистрата, купцом первой гильдии, коммерции советником.
Умер он, не дожив до 32 лет, в 1803 году. Вскоре дом передали под общежитие Первой гимназии. В конце XIX века были утрачены барочные наличники окон.
Комплекс Адмиралтейской конторы (улица Карла Маркса, 17 )
У занимающего значительную часть квартала комплекса довольно запутанная история. Казанское адмиралтейство было основано в 1718 году и располагалось в Кировском районе, в районе современной улицы Набережной. Закончилась история в 1829 году, когда суда решили строить в Астрахани.
Занимавшаяся реставрацией комплекса Фарида Забирова писала, что изначально Адмиралтейская контора разместилась в одном из пяти зданий, стоящий на этом месте. Их спроектировал Кафтырев в 1774 году. Как пишет Сергей Саначин, здесь жил полковник Александр Иванович Свечин. Чертежник и художник, он учил, в частности, царевича Павла рисованию. Сменив несколько должности в 1765-м стал членом Казанской адмиралтейской конторы, возглавил экспедицию по разведению, охране и заготовке корабельных лесов. В 1784-м был генерал-майором. Нарисовал немало известных панорам, например, вид Свияжска.
После конторы здесь размещались кантонисты, то есть дети военных из нижних военных чинов, обязанные служить в армии. Впоследствии их перевели в здания на территории бывшего Пушечного двора и комплекса мечети «Кул-Шариф».
Затем дома стали принадлежать Приказу общественного призрения, который управлял богадельнями, приютами, больницами, их объединили в одно. В 1854 году здесь была построена церковь Пресвятой Богородицы «Неопалимая купина», в 1865 году при Приказе появилась городская земская больница, позже — Губернская.
После революции в ней открылась Первая казанская рабочая больница, в 1928-м часть здания отдали под дезинфекционную станцию. В 1949-м здесь разместилась городская больница №7, с сохранением станции. В 1985-м больницу преобразовали в кардиологический диспансер со стационаром на 120 коек и двумя поликлиническими отделениями.
В 2012-м комплекс передали компании ASG. Планировалось, что здесь разместится его штаб-квартира. В феврале прошлого года появилась информация, что в здании будет Музей частных коллекций на основе коллекции Алексея Семина: мебель, живопись, бронза, серебро, фарфор, часы... Его концепция появилась еще в 2010-м
С другой стороны, есть мнение архитектора Сергея Саначина, что «Кантора-канцелярия корабельных дел» располагалась на Большой Красной, 5. Здесь стояло купленное в 1719 году у монастыря деревянное строение, потом тут же в 1728-м возвели «Казанскую лесную кантору», после пожара в 1742-м — еще одно деревянное здание, а в 1753-м — каменное. Петр I, прибыв в Казань в 1722-м, посетил именно эту контору.