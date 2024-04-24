Гид по улице Япеева: богатый поэт, коммерции советник — и пять домов в одном

Прогулка по Поперечно-Казанской. Часть 5-я

Фото: Радиф Кашапов

Эта часть улицы Япеева — барочные фасады и классический стиль петровской и советской эпох. Красный цвет фасадов, рустованные пилястры — все это эпоха XVIII века и Казани как мощного судостроительного хаба. 300-летие Адмиралтейства, которое несколько лет назад город донельзя тихо отметил, так что теперь на той стороне Казанки лелеют идею развития территории со строительством Соборной мечети. Ну а на этой стороне планируют открыть новые музеи.

Малое здание Адмиралтейской конторы (Большая Красная, 20/6)

Считается, что это одно из старейших зданий в этом районе, построенное 1776 году. Строил его Василий Кафтырев, первый профессиональный архитектор в Казани, направленный в город для наблюдения за тем, как Казань строится по регулярному плану застройки. В 1768-м он его и составил по указу Екатерины Великой, после чего столица потеряла множество мелких улочек и приобрела практически везде прямые улицы. После революции это здание отдали республиканскому медицинскому клиническому объединению при Государственном институте для усовершенствования врачей.

Малое здание Адмиралтейской конторы. скриншот с сайта Гугл.карты

Второе общежитие КАИ (Большая Красная, 18)

До революции здесь, судя по архивным фото, располагался теннисный корт Первой гимназии. Общежитие на 84 комнаты и 253 человека было построено в 1938 году по проекту Михаила Поспехова и Петра Борисова. Обратите внимание на то, как террасы стилизованы под айваны (в исламе — сводчатое помещение, закрытое с трех сторон и открытое с четвертой). Это аллюзия на татарское зодчество — подобной сцепкой государственного и локального увлекались тогда архитекторы, и это использовано в проекте театра оперы и балета.



Похож и другой проект Поспехова — общежитие КХТИ на Товарищеской, 31а. Также советский зодчий был председателем Татарского отделения Союза архитекторов СССР. А вот Борисов известен как один из тех, кто работал в секторе охраны памятников в составе Главного архитектурно-планировочного управления Казани в начале 1980-х.



Как и остальные здания КАИ-КНИТУ, по проекту постройки за Казанкой мегакампуса, в 2022-м их предполагалось отдать городу и республике. Петиция против такого объединения собрала несколько тысяч подписей, об инициативе в последнее время не слышно.

Дом Чекмарева

Еще один дом Александра Алексеевича Чекмарева, купца, жившего во второй половине XVIII века, который даже несколько дней побыл городским головой. Появился в 1770-е годы, после пожара 1774 года его перестраивали. После им владел Гавриил Каменев, сын городского головы, владельца большого капитала, продолживший дела отца.

Но также Каменев публиковался в Москве и Петербурге, был знаком с Карамзиным, его хвалил Пушкин. «Громвал» — это о сказочном богатыре, красавице Рогнеде и волшебнике Зломаре, входил в хрестоматии. Каменев переводил с немецкого и был бургомистром городового магистрата, купцом первой гильдии, коммерции советником.



Умер он, не дожив до 32 лет, в 1803 году. Вскоре дом передали под общежитие Первой гимназии. В конце XIX века были утрачены барочные наличники окон.

Дом Чекмарева. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Комплекс Адмиралтейской конторы (улица Карла Маркса, 17 )

У занимающего значительную часть квартала комплекса довольно запутанная история. Казанское адмиралтейство было основано в 1718 году и располагалось в Кировском районе, в районе современной улицы Набережной. Закончилась история в 1829 году, когда суда решили строить в Астрахани.

Занимавшаяся реставрацией комплекса Фарида Забирова писала, что изначально Адмиралтейская контора разместилась в одном из пяти зданий, стоящий на этом месте. Их спроектировал Кафтырев в 1774 году. Как пишет Сергей Саначин, здесь жил полковник Александр Иванович Свечин. Чертежник и художник, он учил, в частности, царевича Павла рисованию. Сменив несколько должности в 1765-м стал членом Казанской адмиралтейской конторы, возглавил экспедицию по разведению, охране и заготовке корабельных лесов. В 1784-м был генерал-майором. Нарисовал немало известных панорам, например, вид Свияжска.

После конторы здесь размещались кантонисты, то есть дети военных из нижних военных чинов, обязанные служить в армии. Впоследствии их перевели в здания на территории бывшего Пушечного двора и комплекса мечети «Кул-Шариф».

Затем дома стали принадлежать Приказу общественного призрения, который управлял богадельнями, приютами, больницами, их объединили в одно. В 1854 году здесь была построена церковь Пресвятой Богородицы «Неопалимая купина», в 1865 году при Приказе появилась городская земская больница, позже — Губернская.

Комплекс Адмиралтейской конторы. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

После революции в ней открылась Первая казанская рабочая больница, в 1928-м часть здания отдали под дезинфекционную станцию. В 1949-м здесь разместилась городская больница №7, с сохранением станции. В 1985-м больницу преобразовали в кардиологический диспансер со стационаром на 120 коек и двумя поликлиническими отделениями.

В 2012-м комплекс передали компании ASG. Планировалось, что здесь разместится его штаб-квартира. В феврале прошлого года появилась информация, что в здании будет Музей частных коллекций на основе коллекции Алексея Семина: мебель, живопись, бронза, серебро, фарфор, часы... Его концепция появилась еще в 2010-м

С другой стороны, есть мнение архитектора Сергея Саначина, что «Кантора-канцелярия корабельных дел» располагалась на Большой Красной, 5. Здесь стояло купленное в 1719 году у монастыря деревянное строение, потом тут же в 1728-м возвели «Казанскую лесную кантору», после пожара в 1742-м — еще одно деревянное здание, а в 1753-м — каменное. Петр I, прибыв в Казань в 1722-м, посетил именно эту контору.