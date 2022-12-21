Годовая инфляция в России с 13 по 19 декабря замедлилась до 12,35%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России с 13 по 19 декабря в годовом выражении замедлилась инфляция — с 12,65% неделей ранее до 12,35%. Инфляция составила 0,02%, сказано в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.



За неделю в сегменте продовольственных товаров наблюдалось замедление цен — это произошло за счет снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию. Продолжили снижаться цены на продовольственные товары, в том числе и без плодоовощной продукции.

В секторе непродовольственных товаров фиксируется дефляция — преимущественно за счет возобновившегося снижения цен на электро- и бытовые приборы. На регулируемые и туристические услуги цены снизились за счет удешевления авиабилетов и услуг гостиниц.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре потребительские цены выросли на 0,37%, с поправкой на сезонность — на 0,26%, сообщал Центробанк. Отмечалось, что ценовой прирост увеличился, по сравнению с октябрем, в связи с преимущественно волатильным компонентом.



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Маргарита Головатенко