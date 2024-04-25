В Татарстане закупят демпфирующие устройства для обеспечения безопасности на дорогах
Для нужд АО «Татавтодор» будет закуплено два мобильных демпфирующих устройства. Общая сумма контракта составила 2 392 000 рублей.
Демпфирующее устройство — это специальное техническое средство, предназначенное для снижения последствий при наезде транспортного средства на большегрузные автомобили. Устройство поглощает и рассеивает энергию удара за счет деформации материала и трения элементов конструкции.
Планируется закупить устройства модели «ОМФП 90/10» производства 2024 года.
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