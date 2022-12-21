Татарстан и «Газпром СПГ технологии» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Соглашение о сотрудничестве между ООО «Газпром СПГ технологии» и правительством Татарстана в области реализации проекта по строительству криогенных АЗС на территории Татарстана подписали во время клуба инвесторов.

Его подписали председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе и вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

В апреле Кахидзе рассказывал, что Зеленодольский завод имени А.М. Горького, входящий в судостроительную корпорацию «Ак Барс», начнет строительство СПГ-бункеровщиков для «Газпром СПГ технологий».

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Луиза Игнатьева