Два российских космонавта установят научную аппаратуру на модуле «Поиск»

Фото: Реальное время

Космонавты Госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко и Николай Чуб, участники 71-й длительной экспедиции на Международной космической станции, выйдут в открытый космос. Они установят научную аппаратуру «Кварц» и «ТКК-КМ» на модуле «Поиск».

Во время выхода в открытый космос Олег Кононенко и Николай Чуб перенесут адаптер со служебного модуля «Звезда» на модуль «Поиск», смонтируют платформу с адаптерами на модуле и установят адаптер на платформу. Затем они установят научную аппаратуру и подключат ее.

«Кварц» предназначен для изучения и контроля космической коррозии на МКС в рамках эксперимента «Кварц-М». «ТКК-КМ» представляет собой трансформируемую космическую конструкцию из полимерных композиционных материалов с эффектом памяти формы. В ходе эксперимента «Перспектива-КМ» ее планируется развернуть для проведения испытаний.

Кроме того, космонавты проведут операции по полному раскрытию второй панели малогабаритного радиолокатора на многоцелевом лабораторном модуле «Наука». Это нужно для наблюдения Земли в рамках эксперимента «Напор-миниРСА» в интересах природопользования, экологического контроля и мониторинга чрезвычайных ситуаций.

На данный момент, «Роскосмос» продолжает вести непрерывный космический мониторинг территорий России, которые подвержены риску паводков и наводнений



Открытие выходного люка модуля «Поиск» запланировано на 17.55 по московскому времени. Расчетная длительность выхода составляет 6 часов 36 минут. Для Олега Кононенко это будет седьмой выход в открытый космос в космической карьере, а для Николая Чуба — второй.

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Анастасия Фартыгина