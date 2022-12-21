Годовая инфляция в Татарстане снизилась до 11,76% за месяц

В Татарстане продолжает замедляться годовая инфляция. В ноябре 2022 года она составила 11,76% после 12,79% в октябре. Это ниже, чем в Приволжском федеральном округе (ПФО, 12,02%) и в России в целом (11,98%).

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка, на динамику цен в республике преимущественно влияли рекордный урожай зерновых и ослабление потребительской активности.

В ноябре годовой прирост цен на продукты питания в республике составил 12,03% после 13,77% в октябре. Замедление наблюдалось по широкому кругу видов продовольствия и связано преимущественно с большим, чем год назад, объемом сбора урожая.

В 2022 году валовой сбор зерна в России, в том числе в Татарстане, превысил прошлогодний. В результате увеличился объем его предложения и снизились оптовые цены у поставщиков. В свою очередь, это привело к уменьшению давления на затраты мукомольных предприятий и животноводческих хозяйств на корма. Как следствие, усилилось годовое снижение цен на яйца и мясо птицы, замедлился рост цен на макароны, хлеб, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия.

Фото: пресс-служба отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка

Если говорить о годовом приросте цен на непродовольственные товары, то за месяц он снизился до 12,20% после 13,29% в октябре. На это продолжало влиять снижение потребительского спроса. Как правило, осенью люди старались не тратить, а сберегать деньги.

А годовой прирост цен в сфере услуг в Татарстане в ноябре по сравнению с октябрем 2022 года практически не изменился и составил 10,83%.

Напомним, «Реальное время» писало, что годовая инфляция в России в ноябре 2022 года замедлилась до 11,98%, месячный показатель увеличился на 0,37%.

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Айрат Назипов