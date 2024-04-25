С 5 июня в водоемах Татарстана действует запрет на промышленный вылов рыбы

Фото: Олег Тихонов

С 25 апреля в Татарстане начинается комплексная оперативно-профилактическая операция «Нерест-2024». В соответствии с правилами рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна, до 5 июня в водоемах республики действует запрет на промышленный вылов рыбы.

Госкомитет Татарстана по биоресурсам в рамках подготовки к операции уже провел ряд мероприятий. За 4 месяца сотрудники ведомства изъяли из водоемов республики 573 незаконных орудия лова, зафиксировали 18 случаев незаконной добычи водных биологических ресурсов.

Для любительского рыболовства допускается использование одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного гражданина.

Также комитет выявил 24 административных правонарушения по статье «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира». По итогам этих рейдов возбуждено 5 уголовных дел.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина