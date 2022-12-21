Президент России высказался о проблемах частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин высказался о проблемах, с которыми столкнулась страна во время частичной мобилизации. На заседании коллегии Минобороны России глава государства призвал ответственных оперативно решать проблемы.

— Прежде всего, нужно модернизировать систему Военных комиссариатов. Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональными властями. Обновления требуют системы организации гражданской и территориальной обороны, — сказал президент.

Также Путин призвал улучшить систему накопления и хранения вооружения, военной техники и материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации.

Фото: realnoevremya.ru

Как добавил глава государства, 150 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на военных полигонах.

Отметим, что сегодня Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Минобороны России. На заседании в Национальном центре управления обороной подведут итоги деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2022 году, а также поставят задачи на следующий год. Прямую трансляцию можно посмотреть на нашем youtube-канале.



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Айрат Назипов