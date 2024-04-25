АСТ закрасило пятую часть книги Роберто Карнеро «Пазолини» черными линиями

Фото: Екатерина Петрова

Издательство АСТ внесло коррективы в книгу «Пазолини. Умереть за идеи», которая рассказывает о жизни итальянского режиссера и поэта Пьера Паоло Пазолини. На нескольких десятках страниц строки с текстом были закрашены черным цветом.

Фотографию обработанных страниц книги опубликовало литературное издание «Горький», которое также написало рецензию на это произведение. Большая часть рецензии также закрашена черными строками.

Так выглядит один из разворотов книги. Скриншот с сайта gorky.media

По сообщению telegram-канала «Осторожно, новости», около пятой части книги подверглось цензуре. Некоторые предложения, детали биографии, фрагменты интервью и сноски были закрашены черным цветом. Также отмечается, что несколько последовательных страниц были затронуты этим изменением. Удалена практически вся информация о сексуальности и личной жизни Пазолини.

Представители издательства АСТ сообщили, что такие изменения были внесены в соответствии с Федеральным законом №478, принятым в декабре 2022 года (запрет ЛГБТ-пропаганды).

«Такое решение не является универсальным. Как правило, зарубежные издатели нон-фикшна не соглашаются на сокращения и правки оригинального текста рукописи. Однако в данном случае правообладатель одобрил предложение издательства АСТ, текущая версия в России вышла с его разрешения. Решение редакции, выпустившей книгу, — вынужденное, чтобы издание могло увидеть свет. Закрасить фрагменты текста — более честный выбор, чем просто вырезать абзацы, будто их в книге и не было. Подобная практика — выпускать книги с заретушированными фрагментами, которые не соответствуют требованиям законодательства, — уже широко применяется в российских издательствах. Благодаря наличию скрытых фрагментов зарождается перекличка исходного текста с современным контекстом, в котором мы живем здесь и сейчас. Кроме того, книга становится артефактом эпохи, атрибутом перформанса, художественного высказывания. Неслучайно и название серии, в которой вышло издание, — «Картина времени». Возможно, сигнальный экземпляр книги в скором времени станет экспонатом одного из музеев современного искусства», — дали комментарий в пресс-службе АСТ.

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Екатерина Петрова