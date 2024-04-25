АСТ закрасило пятую часть книги Роберто Карнеро «Пазолини» черными линиями
Издательство АСТ внесло коррективы в книгу «Пазолини. Умереть за идеи», которая рассказывает о жизни итальянского режиссера и поэта Пьера Паоло Пазолини. На нескольких десятках страниц строки с текстом были закрашены черным цветом.
Фотографию обработанных страниц книги опубликовало литературное издание «Горький», которое также написало рецензию на это произведение. Большая часть рецензии также закрашена черными строками.
По сообщению telegram-канала «Осторожно, новости», около пятой части книги подверглось цензуре. Некоторые предложения, детали биографии, фрагменты интервью и сноски были закрашены черным цветом. Также отмечается, что несколько последовательных страниц были затронуты этим изменением. Удалена практически вся информация о сексуальности и личной жизни Пазолини.
Представители издательства АСТ сообщили, что такие изменения были внесены в соответствии с Федеральным законом №478, принятым в декабре 2022 года (запрет ЛГБТ-пропаганды).
«Такое решение не является универсальным. Как правило, зарубежные издатели нон-фикшна не соглашаются на сокращения и правки оригинального текста рукописи. Однако в данном случае правообладатель одобрил предложение издательства АСТ, текущая версия в России вышла с его разрешения. Решение редакции, выпустившей книгу, — вынужденное, чтобы издание могло увидеть свет. Закрасить фрагменты текста — более честный выбор, чем просто вырезать абзацы, будто их в книге и не было. Подобная практика — выпускать книги с заретушированными фрагментами, которые не соответствуют требованиям законодательства, — уже широко применяется в российских издательствах. Благодаря наличию скрытых фрагментов зарождается перекличка исходного текста с современным контекстом, в котором мы живем здесь и сейчас. Кроме того, книга становится артефактом эпохи, атрибутом перформанса, художественного высказывания. Неслучайно и название серии, в которой вышло издание, — «Картина времени». Возможно, сигнальный экземпляр книги в скором времени станет экспонатом одного из музеев современного искусства», — дали комментарий в пресс-службе АСТ.
Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».