Владимир Путин: «Против России используется военный потенциал практически всех стран НАТО»

Президент России Владимир Путин высказался о ходе спецоперации. По словам главы государства, противник использует против российской армии вооружения стран НАТО.

— Сегодня против России используется военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО. Тем не менее наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко, — заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Как отметил президент страны, российские войска уверенно и шаг за шагом выполняют поставленные задачи.

Кроме того, по словам Владимира Путина, вооруженные возможности российской армии увеличивается «постоянно» и с «каждым днем». Сейчас армия получает боевой опыт, который поможет ей в дальнейшем развивать Вооруженные силы.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что сегодня Владимир Путин принимает участие на заседании коллегии Минобороны России. На заседании в Национальном центре управления обороной подведут итоги деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2022 году, а также поставят задачи на следующий год. Прямую трансляцию можно посмотреть на нашем youtube-канале.

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Айрат Назипов