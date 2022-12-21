Сергей Шойгу предложил увеличить возраст призыва в армию до 21 года — это много или мало?

На расширенной коллегии Министерства обороны России глава ведомства Сергей Шойгу предложил увеличить возраст призыва граждан в армию до 21 года, а предельный — повысить с 27 до 30 лет.

— При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу, — сказал он.

Фото: Министерство обороны России

Также министр обороны выступил с предложением увеличить численность Вооруженных сил России до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — 695 тысяч человек. По его словам, это необходимо для «решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации».

21 год — это:

На 3 года больше текущего призывного возраста — сейчас в России он составляет 18 лет.



— сейчас в России он составляет 18 лет. На три года больше призывного возраста в Белоруссии и Казахстане — призыву подлежат 18-летние мужчины.

— призыву подлежат 18-летние мужчины. На два года больше, чем возраст, с которого граждане Сербии могут пройти шестимесячную военную службу на добровольной основе — приглашают граждан с 19 до 30 лет.

— приглашают граждан с 19 до 30 лет. На год больше, чем призывной возраст на Украине с 2015-го по 2020-й — повестки вручали достигшим 20 лет, два года назад президент страны Владимир Зеленский понизил его до 18.

— повестки вручали достигшим 20 лет, два года назад президент страны Владимир Зеленский понизил его до 18. Меньше трети ожидаемой продолжительности жизни в России — по планам нацпроектов, в этом году она должна составить 71 год.

— по планам нацпроектов, в этом году она должна составить 71 год. На год больше, чем в Турции — призывной возраст там начинается от 20 лет и длится до 41 года.

— призывной возраст там начинается от 20 лет и длится до 41 года. Возраст, в котором человек получает диплом о высшем образовании — при условии обучения по программе бакалавриата после окончания школы.

— при условии обучения по программе бакалавриата после окончания школы. Возраст, с которого гражданин России может быть избран депутатом Государственной думы .

. Возраст, к которому гражданин России, в соответствии с действующим законодательством, мог бы трижды отслужить в армию .

. Возраст наступления совершеннолетия в ряде стран — США, Сингапуре, Монако, Камеруне.

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Татьяна Демина