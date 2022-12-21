В Казани заработали елочные базары
В Казани начали работать елочные базары. Об этом сообщает мэрия города.
Казанцы могут приобрести ели, сосны и пихты на 19 локациях во всех районах города. Они продолжат работать до 31 декабря.
Продажи елок ведутся по следующим адресам:
- ул.Павлова, 1;
- ул.Гудованцева, 69/3;
- ул. Чехова, 2;
- ул.Краснококшайская, 150/2;
- ул.Батыршина, 20;
- ул.Декабристов, 114;
- ул.Декабристов, 179;
- ул.Адоратского, 33а;
- на пересечении ул.Адоратского и пр.Ямашева (возле ТЦ «Имера»);
- ул.Лаврентьева, 10;
- ул. Зорге, 57;
- ул. Зорге, 68;
- ул. Зорге, 75;
- ул. Мавлютова, 17;
- пр. Победы, 56;
- ул.Фучика, 49;
- ул.Фучика, 105а;
- ул.Фучика, 72;
- ул.Родины, 33а.
К продаже на елочных базарах допускаются только елки, выращенные в специальных питомниках и имеющие соответствующие документы. Стоимость хвойных деревьев устанавливают сами предприниматели, в этом году цены на ель начинаются от 400 рублей, на сосну — от 450 рублей, за пихту — от 2,5 тыс. рублей.
Как и в предыдущие годы, власти будут проводить рейды для пресечения незаконной торговли хвойными деревьями. Предпринимателям, осуществляющим незаконную торговлю, будет грозить штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Также у них конфискуют товар.
Напомним, татарстанцев предупредили о штрафах за незаконную вырубку елей. Министерство лесного хозяйства республики начало патрулирование лесов для предотвращения незаконной вырубки хвойных деревьев. Оперативно-профилактическое мероприятие «Ель» будет проходить до 31 декабря.
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