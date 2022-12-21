В Казани заработали елочные базары

В Казани начали работать елочные базары. Об этом сообщает мэрия города.

Казанцы могут приобрести ели, сосны и пихты на 19 локациях во всех районах города. Они продолжат работать до 31 декабря.

Продажи елок ведутся по следующим адресам:

ул.Павлова, 1;

ул.Гудованцева, 69/3;

ул. Чехова, 2;

ул.Краснококшайская, 150/2;

ул.Батыршина, 20;

ул.Декабристов, 114;

ул.Декабристов, 179;

ул.Адоратского, 33а;

на пересечении ул.Адоратского и пр.Ямашева (возле ТЦ «Имера»);

ул.Лаврентьева, 10;

ул. Зорге, 57;

ул. Зорге, 68;

ул. Зорге, 75;

ул. Мавлютова, 17;

пр. Победы, 56;

ул.Фучика, 49;

ул.Фучика, 105а;

ул.Фучика, 72;

ул.Родины, 33а.

Фото: kzn.ru

К продаже на елочных базарах допускаются только елки, выращенные в специальных питомниках и имеющие соответствующие документы. Стоимость хвойных деревьев устанавливают сами предприниматели, в этом году цены на ель начинаются от 400 рублей, на сосну — от 450 рублей, за пихту — от 2,5 тыс. рублей.

Как и в предыдущие годы, власти будут проводить рейды для пресечения незаконной торговли хвойными деревьями. Предпринимателям, осуществляющим незаконную торговлю, будет грозить штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Также у них конфискуют товар.

Напомним, татарстанцев предупредили о штрафах за незаконную вырубку елей. Министерство лесного хозяйства республики начало патрулирование лесов для предотвращения незаконной вырубки хвойных деревьев. Оперативно-профилактическое мероприятие «Ель» будет проходить до 31 декабря.

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Айрат Назипов