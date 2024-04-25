В Казани в июне состоится 7-й Летний книжный фестиваль

С 8 по 9 июня в столице Татарстана пройдет Летний книжный фестиваль. Мероприятия фестиваля будут проходить на нескольких площадках: в парке «Черное озеро», Национальной библиотеке РТ и Центре современной культуры «Смена».

В парке «Черное озеро» будет работать книжная ярмарка. Она будет открыта для посетителей с 11.00 до 19.00 в течение двух дней. На ярмарке будут представлены книги более чем 100 издательств. Гости смогут приобрести книги без наценок и лично обсудить их с представителями издательств.

Посетителей фестиваля также ждет публичная программа с презентациями и писательскими встречами, организованными совместно с издательствами. В этом году на фестивале появится доступная среда и инклюзивная программа, которая позволит людям с ограниченными возможностями здоровья посетить мероприятия. С программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Для юных посетителей фестиваля также подготовлена программа. Кураторы проекта «Смена Дети» совместно с педагогами, художниками и авторами детских иллюстрированных книг проведут серию образовательных событий, воркшопов, мастер-классов и творческих занятий.



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Разиль Самигуллин