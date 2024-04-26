В Казани ожидается теплая погода с осадками

Фото: Реальное время

В Казани в пятницу, 26 апреля, ожидается пасмурная погода с осадками в течение дня. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от +11 до +20 градусов. Ветер юго-восточный, порывами от 3 до 6 м/с, сообщает МЧС.

По Республике Татарстан прогнозируется от +9 до +21 градуса.



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