Лучшим водителем такси Татарстана стала Луиза Бадреева

В Казани 24 апреля прошел региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России» сезона 2023 года. В соревнованиях приняли участие 15 водителей, в том числе 6 девушек.

Участников конкурса поприветствовали руководитель проекта «Лучший водитель такси в России» Кирилл Казанин и начальник управления транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Марат Хисамутдинов. Региональный этап прошел при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Участники ответили на вопросы двух теоретических туров, которые касались таксомоторного законодательства, правил дорожного движения, основ медицинской помощи. Также нужно было показать знания улично-дорожной сети и достопримечательностей Татарстана.

Самое интересное началось в третьем, практическом туре. Конкурсанты соревновались в плавности и аккуратности вождения, выполняя непростые фигуры маневрирования. В этом году одна из участниц не смогла довезти стакан с водой на крыше машины до финиша в целости и сохранности.

Победителями регионального этапа стали:

I место — Луиза Зюфаровна Бадреева (73 балла);

II место — Тахир Рахматуллович Парпиев (68 баллов);

III место — Алексей Эдуардович Кляйн (60 баллов).

Тройка победителей разделила между собой 30 тысяч рублей призового фонда от организаторов конкурса — Общественного Совета по развитию такси.

По словам руководителя проекта «Лучший водитель такси в России», многие конкурсанты могли претендовать на победу, но в итоге интриги не случилось. Многократная победительница региональных этапов и двукратная победительница Всероссийского конкурса профессионального мастерства Луиза Бадреева вновь будет представлять свой регион в финале.

Ранее ВТБ проанализировал траты россиян на услуги такси и выяснил, что за год они выросли более чем на четверть. Исследование показало, что в 2023 году жители России совершили 75 млн транзакций по картам за услуги такси на сумму 26,7 млрд рублей. Это на 8% больше, чем годом ранее, а объем трат вырос на 27%.

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Разиль Самигуллин