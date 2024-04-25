Итоги дня: Деревня Универсиады уходит под землю, венчурный форум в Казани, приговор экс-военкому Арска
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 25 апреля.
- Власти Набережных Челнов в очередной раз собираются обновить аттракционы в парке Победы. На этот раз они планируют приобрести карусель в виде чайного сервиза. Чиновники выделили на ее закупку 4,6 миллиона рублей.
- В Казани перед домом №1 Деревни Универсиады обрушился асфальт. Дорожное полотно, где в период спортивных соревнований 2013 года ездили автобусы, а сейчас ходят студенты, обвалилось более двух недель назад. Обрушение произошло за пределами кампуса, но недалеко от КПП на улице Академика Парина, где ежедневно проходят более тысячи студентов.
- В Казани стартовал XVIII Российский венчурный форум, на котором представят венчурные проекты. Об их уникальности сообщил сегодня раис Татарстана, выступая на пленарном заседании форума, основная тема которого: «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций».
- В Тюлячинском райсуде огласили приговор бывшему военному комиссару Арского и Атнинского районов Татарстана Алмазу Бурганову. Суд установил его вину по шести эпизодам взяток за выдачу военных билетов и наказал 3 годами и 6 месяцами колонии общего режима.
- Читатели «Реального времени» сообщили, что у сквера «Стамбул» в Ново-Савиновском районе есть большая проблема — забор, который ограждает все пространство вокруг. Вход в сквер есть только со стороны двух магистралей — на улицах Чистопольской и Сибгата Хакима.
- Сотрудник патрульно-постовой службы в Казани получил ножевые ранения в живот во время ночного дежурства. Подозреваемый — 20-летний уроженец Марий Эл — оказал активное сопротивление при задержании и попытался сбежать. Собранные материалы направлены в Следственный комитет.
- С 25 апреля в Казани временно меняется схема движения нескольких автобусных маршрутов по улице Московской. Это связано с реконструкцией сетей водоснабжения.
- Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев назвал Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Саратов и Волгоград самыми удобными направлениями для речных круизов.
- Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкогольной продукции во время майских праздников, с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.
- В Казани стартовал четвертый год информационно-игрового курса по безопасности дорожного движения. Более 7 тысяч детей изучили основы ПДД в игровой форме. Обучение проходит по специально разработанной программе: дети примеряют на себя роли пешеходов, пассажиров, водителей и сотрудников Госавтоинспекции.
- На встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о результатах работы госкорпорации за 2023 год. Михаил Мишустин отметил особое значение работы «Росатома» в укреплении научно-технологического суверенитета страны. Госкорпорация работает по всем направлениям ключевых отраслей промышленности и экономики России.
- Космонавты Госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко и Николай Чуб, участники 71-й длительной экспедиции на Международной космической станции, выйдут в открытый космос. Они установят научную аппаратуру «Кварц» и «ТКК-КМ» на модуле «Поиск».
- МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани» ищет подрядчика, который поможет в организации общегородского выпускного. На его проведение из бюджета города выделено 13 000 000 рублей.
- В Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан прошла встреча вице-премьера Олега Коробченко с делегацией из Китая во главе с заместителем губернатора провинции Аньхой Сунь Юном. Олег Коробченко сообщил, что внешнеторговый оборот между Татарстаном и Китаем достиг рекордной отметки более чем в 3 млрд долларов, и республика заинтересована в подписании плана мероприятий для реализации совместных проектов.
- Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга вырос почти втрое с момента запуска в 2022 году.
- С 14 по 21 апреля в Салавате прошли Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба». За победу боролись юноши 2011—2012 годов рождения. Команда «Девон» из Татарстана стала победителем в своем дивизионе и выиграла в индивидуальных номинациях. Теперь ей предстоит выступить в суперфинале турнира, который состоится 15—20 мая в Химках.
- Финальный этап кубка Федерации зимнего плавания России «Русский открытый кубок Тихого океана» завершился во Владивостоке. В соревнованиях приняла участие Танзиля Шайхулова, представлявшая Татарстан.
- Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин сообщил, что компания планирует продать около 26 тысяч автомобилей «Москвич» в следующем году. Это заявление было сделано в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
- Объем операций через Систему быстрых платежей (СБП) в первом квартале 2024 года вырос в два раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
- В Советском районе Казани на дверях подвалов многоквартирных домов начали появляться таблички «Укрытие».
- На привокзальной площади Нового Уренгоя 24 апреля в 18:30 транспортные полицейские задержали 39-летнего уроженца города Каменска-Уральского, который числился в федеральном розыске.
- Тверской районный суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю министра культуры Российской Федерации Ольге Сергеевне Яриловой. Суд признал ее виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.
- В автобусах маршрутов №36 и 62 появятся камеры фотовидеофиксации для выявления автомобилистов, которые мешают движению общественного транспорта. Всего планируется оборудовать восемь единиц подвижного состава.
- За 2 дня на соревнования Игр БРИКС было продано около 4,5 тысячи билетов. Об этом сообщил министр спорта Татарстан Владимир Леонов на пленарном заседании «Спорт. Возможности будущего» на международной выставке-форуме «Россия».
- Уровень реки Ишим у села Абатское за последние сутки поднялся на 2 метра и достиг 1 129 см, сообщил губернатор Тюменской области в своих социальных сетях. Вода закрыла всю пойму у федеральной трассы Тюмень — Омск. За последние трое суток подъем составил больше 4 метров.
- Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с делегацией Китайской Народной Республики во главе с управляющим фондом промышленных инвестиций RSC Лю Хуэйцином.
- В казанской колонии от передоза умер зэк — майора ФСИН судят за «прихватизацию» его мобильника.
- В Нурлате в результате взрыва произошел обвал подъезда жилого дома. Взрыв был такой силы, что его слышали жители соседних домов. По предварительной версии, причиной взрыва стал газовый баллон, который использовался при установке натяжных потолков в одной из квартир.
- Двое мужчин ворвались в дом 88-летней пенсионерки в деревне Синьял-Шатьма Красноармейского округа. Они выломали дверь и, угрожая хозяйке, избили пожилую женщину.
- Банк России вводит изменения в расчет норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) для системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Это позволит более точно отражать возможности привлечения ликвидности на российском финансовом рынке.
Ключевые события 792-го дня специальной военной операции на Украине:
- Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированных, 3-й танковой, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Глушковка Харьковской области, Торское ДНР, а также Серебрянского лесничества. Противник потерял до 30 военнослужащих, два пикапа, три 155-мм гаубицы М777 производства США, а также уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня: Vampire производства Чехии, «Град» и HIMARS производства США.
- Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й, 93-й механизированных, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Белая Гора, Ильинка, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.
- Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка Донецкой Народной Республики.
- Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуляй Поле Запорожской области, Угледар, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.
- Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 121-й бригад теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Малые Щербаки Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм гаубицу Д-30.
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наемников так называемого «Иностранного легиона» в 122 районах. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 200 украинских беспилотных летательных аппаратов.
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Рената ВалееваОбщество Татарстан