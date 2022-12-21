Власти Татарстана утвердили проект планировки территории для строительства нового здания театра Камала

Фото: эскиз нового здания театра Камала («Ваухаус»)

Кабмин Татарстана утвердил проект планировки и межевания территории, ограниченной для установления границ зон размещения объекта регионального значения «Театр Галиаскара Камала» в Казани. Она ограничена улицами Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и водной гладью озера Нижний Кабан.

Проект планировки и межевания территории к постановлению Кабмина Татарстана не приложен. Документ датирован 21 декабря 2022 года.

Напомним, площадь под новое здание театра Камала составит 6,5 га. Среди усложняющих строительство факторов — потенциальная карстоопасность, подтопление и затопление участка.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Международный конкурс на разработку архитектурной концепции нового здания театра им. Камала объявили в Казани летом 2021 года. Его участники прошли через отбор заявок, выбор финалистов и установочную сессию. На последнем этапе архитекторы, в частности, посмотрели спектакль, в котором играли зрители, рассказывавшие о том, чем им важен театр Камала.

Победителя конкурса определили в феврале этого года. Первое место жюри присудило консорциуму под лидерством ООО «Ваухаус» (Москва, Россия). В него входят Kengo Kuma & Associates (Токио, Япония), Werner Sobek AG (Штутгарт, Германия) и ООО «ПТМ Архитектора Бакулина Германа Алексеевича» (Казань, Россия).

Консорциум от «Ваухауса» представил проект, чьи острые стеклянные крыши кто-то сравнил с ракетами, кто-то — с горой снега, а кому-то померещилось «НЛО с татарами». Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова назвала его «агрессивным, милитаристским».

Сами авторы проекта вдохновлялись крышей нынешнего театра Камала и просто ее «размножили» и видоизменили. При этом внутренняя начинка театра притягивала и пугала обильным использованием орнамента, не все образцы которого оказались татарскими.

В июле «Реальное время» выяснило, что консорциум «Ваухаус» разрабатывает проектную документацию, в частности детальное планирование основных залов здания — большого, рассчитанного на 600 зрительских мест, универсального — на 200 мест, восточного, камерного и еще нескольких репетиционных, а также необходимых технических помещений, складов и гримерных комнат для артистов. Вместе с проектировщиками театр регулярно проводит совещания, где обсуждаются все детали проекта.

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Татьяна Демина