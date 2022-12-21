В учреждениях УФСИН по Татарстану из-за эпидситуации приостановили длительные свидания

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Осужденным, которые находятся в учреждениях Управления ФСИН России по Татарстану с 26 декабря по 10 января, временно не будут предоставлять длительные свидания. Решение принято в целях предотвращения заноса и распространения ОРВИ и гриппа.

По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану на 15 декабря, в республике заболеваемость гриппом и ОРВИ составила 77,7 на 10 тыс. населения. Эпидемический порог превышен на 82%.

В регионе зарегистрировано 198 случаев гриппа. Из них 182, или 92%, приходится на грипп типа А/H1N1/2009, известный как свиной.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Информацию о возобновлении предоставления длительных свиданий разместят дополнительно на официальном сайте УФСИН по Татарстану. В Управлении попросили родственников осужденных отнестись к введению ограничений с пониманием.

Напомним, с 15 декабря в Татарстане в связи с ростом заражений гриппом и ОРВИ ввели ряд ограничений. Так, в медицинских и образовательных учреждениях, местах социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей и взрослых и на пассажирском транспорте усилена дезинфекция, а для персонала и посетителей всех медорганизаций в республике вернули масочный режим



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Татьяна Демина