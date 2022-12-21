Владимир Путин заявил, что у России есть все, а «у наших соседей скоро ничего не будет»

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Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ заявил, что у государства есть все. В то же время у соседней Украины «скоро ничего не будет».

— Мы знаем свои преимущества: ядерная триада, Военно-космические силы, Военно-морской флот в отдельных сегментах и так далее. Мы это все знаем, это у нас есть, и все это в нужном состоянии находится, — заявил глава государства, заверив, что у России есть запас прочности.

Владимир Путин подчеркнул, что у России «есть все», все возможности для наращивания потенциала, и она будет делать это, безусловно, «без всяких скидок». Делать это будут на собственной научной, технологической и кадровой базе без ущерба для развития экономики и социальной сферы.

— У нас, именно у России, таких странных немного в мире, я уж не говорю про наших соседей, у них скоро вообще ничего не будет, все будет только в виде подачек, и деньгами, и вооружениями, и боеприпасами. Только подачки. В России совсем все по-другому, — сказал он.

На расширенной коллегии Министерства обороны Владимир Путин также заявил, что против России «используется военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО». Несмотря на это, по словам главы государства, российские солдаты, сержанты и офицеры сражаются мужественно и стойко.



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Татьяна Демина