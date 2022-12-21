Президент Татарстана поручил обратить внимание на семьи военнослужащих

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил обратить внимание на семьи военнослужащих, особенно на семьи погибших воинов, сообщает его пресс-служба.



Он указал, что работа в этом направлении организована во всех городах и районах Татарстана. В муниципалитетах при активном участии неравнодушных граждан и бизнес-сообщества проводится большая работа по поддержке воинских частей и военнослужащих, а еще по оказанию гуманитарной помощи ДНР, ЛНР, в том числе городу Лисичанску.

— Каждый из нас может внести свой вклад в общую победу, в реализацию задач, поставленных Верховным главнокомандующим Вооруженными силами — президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, задач по защите Отечества. Это самоотверженный труд на своих рабочих местах, добросовестное выполнение своих обязанностей, — отметил Минниханов.

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Маргарита Головатенко