Минцифры разрабатывает законопроект о запрете спам-звонков

Фото: Динар Фатыхов

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о намерении ведомства внести законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны. Министр подчеркнул, что у абонентов выработалось напряженное отношение к коммерческим звонкам. Ежедневно блокируется 1,5—2 миллиона звонков с подменных номеров, и министр видит, что мошенничество перешло в мессенджеры.

Особое внимание Минцифры планирует уделить рекламным обзвонам, в том числе роботизированным.

Также министр рассказал о борьбе с мошенническими звонками с подменных номеров. По словам Шадаева, подавляющее большинство операторов уже подключилось к системе Роскомнадзора «Антифрод». Глава Минцифры выразил уверенность, что к концу 2024 года все операторы присоединятся к системе.

Антифрод-системы применяются для защиты любых денежных операций, в том числе в онлайне, и используются банками, крупными магазинами и платежными системами.



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Анастасия Фартыгина