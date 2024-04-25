В России обяжут иностранцев сдавать биометрию для покупки сим-карт

Законопроект, обязывающий иностранцев регистрироваться в Единой биометрической системе при покупке сим-карт российских операторов связи, предложен Минцифры. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Кроме того, всех пользователей портала «Госуслуги» будут информировать о всех заключенных на их имя договорах с операторами.

— Основная регуляторика поменяется в части оборота сим-карт. Все, что произошло, очевидно, требует ужесточения. Уже Минцифры внесло на согласование ведомствам законопроект, который обязывает иностранных граждан при заключении договоров с мобильными операторами обязательно до этого регистрироваться в единой биометрической системе. Это будет обязательная история, — сказал министр.



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Анастасия Фартыгина