Си Цзиньпин обсудил с Дмитрием Медведевым вопросы сотрудничества в Пекине

Фото: kremlin.ru (на фото - председатель КНР Си Цзиньпин)

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с лидером партии «Единая Россия», заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сообщил Медведев в своем телеграм-канале.

— Мы обсудили вопросы двухстороннего взаимодействия, нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах, включая экономику, промышленную кооперацию и многое другое. Обсудили и международные вопросы, включая конфликт на Украине, — сказал он на видео.

Как отметил Дмитрий Медведев, на встрече стороны обсудили и вопросы взаимодействия между Компартией Китая и партией «Единая Россия».

Напомним, в начале декабря премьер-министр России Михаил Мишустин провел 27-ю регулярную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. «Реальное время» собрало главные заявления председателя российского правительства.



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Айрат Назипов