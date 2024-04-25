В автобусах №36 и 62 установят камеры фотовидеофиксации нарушений на выделенной полосе

В автобусах маршрутов №36 и 62 появятся камеры фотовидеофиксации для выявления автомобилистов, которые мешают движению общественного транспорта. Всего планируется оборудовать восемь единиц подвижного состава.

Камеры будут фиксировать нарушителей на автобусной полосе, а также тех, кто оставляет машины на остановках общественного транспорта и под знаками «Остановка запрещена». Сведения о нарушениях будут передаваться в ГИБДД в автоматическом режиме.

Сотрудники Комитета по транспорту, службы дорожного надзора и МУП «ПАТП № 2» провели обследование улично-дорожной сети по пути следования автобусов №36 и 62. Особое внимание специалисты обращали на разметку автобусной полосы и на знаки 3.27 «Остановка запрещена». В результате были выявлены погнутые знаки и места, где они отсутствуют. МКУ «АСУДД» получило задание восстановить дорожные знаки, так как они необходимы для работы камер фотовидеофиксации.

Также камеры фотовидеофиксации установлены в автобусах, маршруты которых проходят по улицам Глушко, Бигичева, Зорге и Ноксинский Спуск. Обследование на этих участках улично-дорожной сети уже проведено, сообщили в Комитете по транспорту исполкома Казани.

Напомним, в Казани на перекрестке Габдуллы Тукая — Фатыха Карима внедрят интеллектуальную транспортную систему. Работы будут проведены в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Они будут завершены до 1 сентября.

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Разиль Самигуллин