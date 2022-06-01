Должность президента Татарстана переименуют к 2023 году

Переименование должности президента Татарстана произойдет к 2023 году. Закон о публичной власти предполагает переходный период, сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

— Закон предполагает переходный период. Это прописано в одном из пунктов, — заявила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 1 июня 2022 года вступили в силу основные положения нового закона о публичной власти в регионах, который запрещает руководителям именоваться президентами. Нормативные правовые акты субъектов РФ «подлежат приведению в соответствие с настоящим федеральным законом не позднее 1 января 2023 года».

Закон о публичной власти, согласно которому в регионах не может быть президентов, был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Тогда председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин допускал, что должность президента республики переименуют к лету 2022 года.



Татьяна Леухина