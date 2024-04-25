В Казани начали уведомлять жителей о подвальных укрытиях в случае ЧС
В Советском районе Казани на дверях подвалов многоквартирных домов начали появляться таблички «Укрытие».
— Более 500 подвалов многоквартирных домов будут отмечены табличкой «Укрытие» в целях обеспечения безопасности жителей, — сообщила пресс-служба Советского района «Реальному времени».
Корреспондент «Реального времени» заметил уведомление над дверью подвала дома по адресу проспект Победы, 152. Все подвальные помещения под многоквартирными домами, характеристики которых позволяют разместить людей, будут обозначены в качестве укрытий от угроз военного и техногенного характера.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».