Институт имени Пушкина назвал слово года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина назвал «наследие» словом 2022 года. Информация опубликована в соцсетях учебного заведения.

— Очень долго все ждали этого момента, и вот он настал! Институт Пушкина готов назвать слово года. Это слово — НАСЛЕДИЕ, — сказано в сообщении.

Как добавили в вузе, они ежегодно выбирают слово года. При этом там подчеркнули, что в институте намеренно искали слово позитивного звучания и общественной поддержки. По этой причине в учебном заведении не стали выбирать слова, связанные с политической и военной тематикой.

vk.com/Институт Пушкина

Напомним, в ноябре филолог, заведующий отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Анатолий Баранов заявил, что словом года в России, скорее всего, станет «спецоперация».

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Айрат Назипов