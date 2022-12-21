«Ашан» зарегистрировал бренд «Родной, и все тут»

Продуктовая сеть «Ашан» зарегистрировала торговый знак «Родной, и все тут». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Роспатент.

Речь идет о 35-м классе международной классификации товаров. В него входят разные направления деятельности, среди них — реклама, управление торговыми центрами, дистанционная торговля.

Как отмечает издание, компания, скорее всего, будет производить новый локальный бренд под собственной торговой маркой.

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлёв

У «Ашана» уже зарегистрировано больше четырех десятков таких брендов.

Отметим, что в апреле появились слухи о возможном закрытии «Ашана» в России. Но в компании это опровергли. С того момента французский ретейлер продолжает работу в России.

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Айрат Назипов