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Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву

12:15, 25.04.2024

Тверской районный суд Москвы вынес решение по делу Анастасии Ивлеевой, известного блогера и телеведущей. Ивлеева была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».

Суд постановил назначить Анастасии Ивлеевой административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Дело рассматривалось в соответствии с законодательством Российской Федерации. Постановление суда может быть обжаловано в установленном порядке.

Ранее постановлением Таганского районного суда города Москвы юморист Руслан Белый* признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.

*Признан иноагентом на территории Российский Федерации

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Разиль Самигуллин
Общество

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