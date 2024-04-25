Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву
Тверской районный суд Москвы вынес решение по делу Анастасии Ивлеевой, известного блогера и телеведущей. Ивлеева была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».
Суд постановил назначить Анастасии Ивлеевой административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Дело рассматривалось в соответствии с законодательством Российской Федерации. Постановление суда может быть обжаловано в установленном порядке.
Ранее постановлением Таганского районного суда города Москвы юморист Руслан Белый* признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.
*Признан иноагентом на территории Российский Федерации
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».