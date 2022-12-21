Валентина Матвиенко: «Второй волны мобилизации не будет»

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко высказалась о второй волне мобилизации в России. Ее слова приводит «РИА-Новости».

— Второй волны мобилизации не будет. Эта тема не обсуждается. Ее нет в повестке, — сказала она.

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.

В день начала частичной мобилизации глава российского Министерства обороны сообщил, что призыву подлежат 300 тысяч резервистов. Однако 4 ноября глава государства заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля.





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Айрат Назипов