Концерт для выпускников школ в Казани пройдет за 13 млн рублей

Фото: Камиль Исмаилов

МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани» ищет подрядчика, который поможет в организации общегородского выпускного. На его проведение из бюджета города выделено 13 000 000 рублей.

Для проведения мероприятия потребуется закрытая площадка площадью не менее 5000 м2, вмещающая 8500 зрителей и более. Продолжительность мероприятия составит 3 часа, а время проведения будет выбрано позднее.

Кроме того, подрядчику нужно предоставить следующее оборудование: сценический комплекс, экранное, звуковое, светотехническое оборудование, оборудование для спецэффектов, декорации и оформление сценического комплекса. Также нужно обеспечить профессиональную фотосъемку на мероприятии и предоставить не менее 500 фотографий в течение 3 дней после мероприятия. Из них 100 фотографий должны быть отретушированы.

Особое внимание уделяется организации концертной программы. Подрядчик должен написать оригинальный сценарий мероприятия продолжительностью 3 часа и поставить программу вместе с приглашенными артистами.

В программе должны быть представлены следующие жанры: танцевально-вокальный (не менее 6 номеров), вокальные ансамбли (не менее 2 номеров), оригинальный жанр (не менее 2 номеров) и рок-группы (не менее 2 номеров). Также подрядчик должен пригласить не менее двух популярных артистов или групп, которые исполняют свои хиты на радио.

Для приглашенных артистов нужно организовать проживание в гостинице категории не менее 4 звезд, трехразовое питание и транспортное сопровождение.

Также подрядчику необходимо организовать прием для директоров школ. В меню должны быть включены салат «Тихая Бухта», жульен из куриной грудки с грибами, уха царская из трех видов рыб, рулет из говядины, картофель, запеченный десерт, булочка, морс, чай и кофе.

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Рената Валеева