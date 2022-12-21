Владимир Путин призвал повсеместно использовать беспилотники в ВС России

Президент России Владимир Путин призвал повсеместно использовать и развивать беспилотники в Вооруженных силах страны. Заявление прозвучало на расширенной коллегии Министерства обороны.

По словам главы государства, совершенствование беспилотников — актуальная задача. В частности, необходимо уделить внимание способам их применения

— Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным, и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, во взводах, ротах, батальонах, — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин также отметил, что против России используется военный потенциал практически всех стран НАТО.

— Сегодня против России используется военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО. Тем не менее наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко, — заявил Путин.



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Антон Гаврилов