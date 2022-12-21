В «Татнефти» провели кадровые перестановки
Руководство ПАО «Татнефть» объявило о кадровых перестановках. Информация опубликована в корпоративной газете компании «Нефтяные вести».
Главным энергетиком компании назначен Марат Фарукшин, который ранее работал начальником отдела управления энергетическими активами УЭ.
Марат Фарукшин родился в 1973 году. В 1995 году окончил АГНИ по специальности «Инженер-электрик». Работать в «Татнефти» начал в 1997 году. Тогда он был электромонтером. С 2004 года работал ведущим инженером Инженерного центра «Татнефти». С 2018 по октябрь 2022 года занимал должность начальника отдела управления энергетическими активами Управления энергетики компании.
Начальником управления по развитию производственной системы компании «Татнефть» назначен Марат Хамидуллин, который ранее работал главным экспертом Управления инвестиций. Он родился в 1972 году. В 1994 году окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Геолог-нефтяник». В «Татнефти» работал с 1993 года. Был оператором по добыче нефти и газа. С 2019 года по ноябрь 2022 года занимал должность главного эксперта Управления инвестиций.
Директором ЧОУ ДПО «Центр подготовки кадров — Татнефть» назначен Евгений Титанов. Он родился в 1978 году. В 2003 году окончил Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки». За время работы в Компании «Татнефть» прошел путь от инженера ГО и ЧС до начальника структурного подразделения «Татнефть-Транспортная логистика».
Напомним, на этой неделе совет директоров ПАО «Татнефть» проведет заседание. Руководство татарстанской компании подведет итоги за 11 месяцев 2022 года и утвердит бюджет на январь и первый квартал 2023 года.
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