В «Татнефти» провели кадровые перестановки

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Руководство ПАО «Татнефть» объявило о кадровых перестановках. Информация опубликована в корпоративной газете компании «Нефтяные вести».

Главным энергетиком компании назначен Марат Фарукшин, который ранее работал начальником отдела управления энергетическими активами УЭ.

Марат Фарукшин родился в 1973 году. В 1995 году окончил АГНИ по специальности «Инженер-электрик». Работать в «Татнефти» начал в 1997 году. Тогда он был электромонтером. С 2004 года работал ведущим инженером Инженерного центра «Татнефти». С 2018 по октябрь 2022 года занимал должность начальника отдела управления энергетическими активами Управления энергетики компании.

Фото: газета «Нефтяные вести» (на снимке Марат Фарукшин)

Начальником управления по развитию производственной системы компании «Татнефть» назначен Марат Хамидуллин, который ранее работал главным экспертом Управления инвестиций. Он родился в 1972 году. В 1994 году окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Геолог-нефтяник». В «Татнефти» работал с 1993 года. Был оператором по добыче нефти и газа. С 2019 года по ноябрь 2022 года занимал должность главного эксперта Управления инвестиций.

Фото: газета «Нефтяные вести» (на снимке Марат Хамидуллин)

Директором ЧОУ ДПО «Центр подготовки кадров — Татнефть» назначен Евгений Титанов. Он родился в 1978 году. В 2003 году окончил Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки». За время работы в Компании «Татнефть» прошел путь от инженера ГО и ЧС до начальника структурного подразделения «Татнефть-Транспортная логистика».

Фото: газета «Нефтяные вести» (на снимке Евгений Титанов)

Напомним, на этой неделе совет директоров ПАО «Татнефть» проведет заседание. Руководство татарстанской компании подведет итоги за 11 месяцев 2022 года и утвердит бюджет на январь и первый квартал 2023 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов