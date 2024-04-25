В Деревне Универсиады Казани проваливается асфальт: студентам запретили проходить через КПП на Парина

Фото: Реальное время

В Казани перед домом №1 Деревни Универсиады обрушился асфальт. Дорожное полотно, где в период спортивных соревнований 2013 года ездили автобусы, а сейчас ходят студенты, обвалилось более двух недель назад. Обрушение произошло за пределами кампуса, но недалеко от контрольно-пропускного пункта (КПП) на улице Академика Парина, где ежедневно проходит более тысячи студентов.

Ранее эта территория была ограждена забором, так как яма была небольшой, но сейчас ее размер увеличился. Более того, накануне, по сообщениям сотрудников Деревни Универсиады, упал фонарный столб.

Утром студенты получили сообщение, что КПП на улице Академика Парина закрыто из-за разрушения и размывания дороги. Проход вдоль забора Деревни Универсиады с уличной и внутренней стороны в направлении дома №1 и КПП теперь запрещен.

Один из сотрудников кампуса в разговоре с «Реальным временем» рассказал:

— Сегодня приехали из «Водоконала», наконец-то зашевелились и все закрыли. Асфальт над канализацией начал обрушаться в сторону КПП, а вчера упал столб, поэтому и сам КПП может провалиться. Поток воды очень быстрый, стоит ужасный шум. Не дай бог, и первый дом заденет, — заявил работник.

Вахтер одного из домов общежития Деревни Универсиады подтвердил, что проблема существует уже около двух недель. Он заявил о необходимости начать откачивать воду из канализации.

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Рената Валеева