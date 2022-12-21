Илон Маск заявил, что уйдет поста главы Twitter, как только найдет себе замену

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Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что уйдет с должности директора компании Twitter сразу, как только найдет себе замену.



— Я покину пост генерального директора Twitter, как только найду кого-то достаточно глупого, кто согласится на эту работу, — цитирует его ТАСС.

Однако бизнесмен не собирается полностью покидать компанию: он планирует возглавить отделы по программному обеспечению и обслуживанию серверов.

Фото: pixabay.com

12 декабря предприниматель организовал опрос среди пользователей сети о том, должен ли он уйти с поста главы. Больше половины участников опроса проголосовали за его уход с поста главы Twitter. Голосование продлилось 12 часов. Свое мнение высказали более 17,5 млн пользователей.

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Илина Хакимова