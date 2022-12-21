Шойгу: от мобилизации были освобождены 830 тысяч человек

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Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства сообщил, что от мобилизации были освобождены 830 тысяч человек для поддержания экономики.

Призваны были 300 тысяч человек. Более 20 тысяч человек пошли в войска добровольцами.

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении Шойгу доложил 28 октября.

В день начала частичной мобилизации глава российского Министерства обороны сообщил, что призыву подлежат 300 тысяч резервистов. Однако 4 ноября глава государства заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля.

Владимир Путин сегодня высказался о проблемах, с которыми столкнулась страна во время частичной мобилизации:

— Прежде всего, нужно модернизировать систему Военных комиссариатов. Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональными властями. Обновления требуют системы организации гражданской и территориальной обороны, — сказал президент.



Накануне Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сегодня заявила: «Второй волны мобилизации не будет, эта тема не обсуждается».

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Маргарита Головатенко