Внешнеторговый оборот между Татарстаном и Китаем вырос до 3 млрд долларов

Фото: Динар Фатыхов

В Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан прошла встреча между вице-премьер-министром республики Олегом Коробченко и делегацией из Китая, которую возглавил заместитель губернатора Народного Правительства провинции Аньхой г-н Сунь Юн.

Олег Коробченко отметил, что внешнеторговый оборот между Татарстаном и Китаем с каждым годом растет и достиг рекордной отметки — более 3 млрд долларов. Он также напомнил, что уже подписано правительственное соглашение о сотрудничестве с провинцией Аньхой, и республика заинтересована в подписании плана мероприятий для реализации совместных проектов.

По словам вице-премьер-министра, Торгово-экономическое представительство Республики Татарстан под руководством Горшкова Евгения Владимировича активно помогает налаживать взаимодействие с Китаем. С 2015 года в Казани действует Генеральное консульство Китая, которым руководит господин Сян Бо. Предприятия Татарстана реализовали совместные проекты с китайскими партнерами, и эта работа продолжается.



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Анастасия Фартыгина