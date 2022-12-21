Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии в России

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Госдуме приняли закон о запрете принудительного сбора биометрии в России и любой дискриминации в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи.

Также запрещается хранение геномной информации, применение биометрии к детям без согласия их родителей. Стоит учитывать, что отказ от сдачи не может ограничить оказание гражданину госуслуг или других работ.

Для отказа от сдачи биометрии необходимо отозвать ранее данное согласие на обработку биометрии через «Госуслуги», а сам отказ предоставить в письменной форме.

Фото: kremlin.ru

Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой системы биометрических данных. Согласно ему, граждане смогут сами размещать свои биометрические образцы с применением подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Кроме этого, госорганы, использующие для идентификации посредством биометрии другие системы, должны будут проходить специальную аккредитацию. Регистрация в системе доступна с 30 сентября.



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Диана Фатыхова