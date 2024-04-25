Раис Татарстана встретился с китайской делегацией

Сегодня раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с делегацией Китайской Народной Республики во главе с управляющим фондом промышленных инвестиций RSC Лю Хуэйцин. Встреча состоялась в рамках XVIII Российского венчурного форума, в котором представители КНР принимают участие.

На встрече обсуждалось развитие двусторонних отношений и укрепление деловых контактов в области венчурных инвестиций. Стороны также рассмотрели возможности сотрудничества на рынке венчурных проектов.

Кроме того, участники встречи затронули вопросы взаимодействия в сфере создания технопарков и их современного развития, включая трансфер технологий. Ранее Рустам Минниханов выступил на Российском венчурном форуме.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин