«По казанской традиции притащили за собой заборы»: казанцы об ограждении сквера «Стамбул»

Фото: скриншот с сайта 2ГИС

Сквер «Стамбул», расположенный в Ново-Савиновском районе Казани, был открыт в качестве ответного жеста благодарности и дружественности Турции. Он построен на месте старого сквера «Романтика». В Стамбуле также был открыт сквер, посвященный Казани.

Читатели «Реального времени» сообщили, что у сквера есть большая проблема — забор, который ограждает все пространство вокруг. Вход в него есть только со стороны двух магистралей — на улицах Чистопольской и Сибгата Хакима.

Жители Казани жалуются на металлическое ограждение, которое делает сквер менее комфортным для посещения. скриншот с сайта 2ГИС

Жители близлежащих домов жаловались на металлическое ограждение и ранее. Так, в приложении 2ГИС пишут:

— После того как сквер загородили заборами, находиться там менее комфортно. Часто наблюдаю, как люди перепрыгивают эти заборы или разворачиваются, так как не знают, что просто так из него не выйдешь, не повернешь. Также около сквера не хватает тротуарных зон. Приходится заходить с проезжей части сразу на зеленые зоны, — сообщает пользователь.

Другой житель города рассказывает, что сквер стал бесполезной тратой денег и парковка, возможно, была бы лучшим вариантом:



— Отдельная проблема — доступ к этому скверу. С трех сторон он обнесен дорогами, которые по казанской традиции притащили за собой заборы. Со стороны Чистопольского шоссе, к проходу (в виде пробелов в две-три секции забора) не ведут никакие дорожки, и приходится пробираться через трафик, — пишет пользователь, поставивший скверу две «звезды» в приложении.

Сквер в 2015 году. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Чтобы узнать, с чем связано решение поставить ограждение вокруг сквера, «Реальное время» обратилось в Комитет внешнего благоустройства Казани.

— Сквер появился в 2013 году, и тогда, действительно, не имел ограждения. Но в 2016 году из-за активного трафика движения автомобилей по ул. Абсалямова, а также по многочисленным просьбам жителей были проведены работы по установке ограждения. Там часто перебегали дорогу в неположенных местах, в том числе дети, что создавало опасные ситуации. В местах, где нанесена разметка пешеходных переходов, имеются проходы, через которые можно пройти на территорию сквера. Менять схему организации пешеходных потоков пока не планируется, — сообщают в пресс-службе комитета.

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Рената Валеева