Госдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсии
Госдума приняла в третьем, итоговом чтении законопроект, который предусматривает уголовную ответственность, включая пожизненное лишение свободы, за совершения диверсий. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что Уголовный кодекс РФ в будущем дополнят статьями, которые предусматривают ответственность за вовлечение, содействие, призывы и склонение к совершению диверсионных мероприятий.
Также уголовно наказуемым будет деяние, смысл которого предполагает обучение совершению диверсионных актов и создание преступных сообществ с данной целью.
Напомним, что 6 декабря Госдума одобрила в первом чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии на объектах атомной энергии и особо опасных биологических объектах. Авторы инициативы обратили внимание, что сейчас обороноспособность и безопасность России ослаблена. В частности, это связано со взрывами и поджогами, которые нарушают функционирование объектов инфраструктуры.
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